هذا ما يخشاه الفيصلي بعد آخر 6 مباريات بالدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

قدم نادي الفيصلي نتائج سلبية في آخر 6 مباريات له في بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ويتواجد نادي الفيصلي في المركز الخامس في ترتيب أندية الدوري السعودي، برصيد 34 نقطة.

ويخشى الفيصلي الاستمرار في النتائج السلبية، خاصة أن الفريق العنابي يطمح لتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية في آخر جولتين في الدوري السعودي من أجل البقاء في المربع الذهبي والتأهل إلى بطولة آسيوية في الموسم المقبل.

وكان الفيصلي بدأ نتائجه السلبية في آخر 6 مباريات ببطولة الدوري السعودي، حيث خسر من نادي التعاون بنتيجة هدف دون رد يوم 3 فبراير الماضي.

ثم واصل الفيصلي نتائجه السلبية، حيث خسر من النادي الأهلي بثنائية مقابل هدف يوم 8 فبراير الماضي.

وعاد الفيصلي للفوز، حيث هزم نادي أحد بنتيجة هدفين دون رد، قبل أن يعود مرة أخرى لنتائجه السلبية بخسارته من نادي الهلال بهدف دون رد يوم الثاني من مارس الجاري.

وتعادل الفيصلي بعد ذلك مع فريق الاتفاق بدون أهداف، ثم خسر من نادي الفتح بثنائية دون رد.

سيواجه الفيصلي في الجولة الـ25 من بطولة الدوري السعودي فريق الباطن يوم 7 إبريل المقبل.

وفي الجولة الـ26 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري، سيواجه نادي الفيصلي فريق الشباب يوم 12 إبريل المقبل.

وخسر الفيصلي في آخر 6 جولات من بطولة الدوري السعودي للمحترفين 15 نقطة.

وتعاقد نادي الفيصلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية مع اللاعب المصري صالح جمعة من صفوف النادي الأهلي المصري على سبيل الإعارة.







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