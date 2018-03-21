هذا ما يريده نجم الفيحاء قبل نهاية الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعة

يسعى اللاعب التشيلي روني فيرنانديز نجم نادي الفيحاء للبقاء في صدارة هدافي الدوري السعودي للمحترفين مع تبقي مباراتين فقط على نهاية الدوري للموسم الحالي 2017-2018.

ويتواجد روني فيرنانديز في صدارة هدافي الدوري السعودي برصيد 12 هدفًا في الموسم الحالي متفوقًا على اللاعب السوري عمر السومة برصيد 11 هدفًا والذي يتواجد في المركز الثاني في ترتيب هدافي دوري المحترفين.

وكان روني فيرنانديز سجل هدفه الـ12 في مسابقة الدوري السعودي وذلك بعد أن ساهم في فوز الفريق البرتقالي على نادي أحد بثلاثية مقابل هدفين في المباراة والتي أقيمت يوم 6 مارس الجاري على ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز.

سيواجه نادي الفيحاء في الجولة الـ25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين فريق الرائد يوم 6 أبريل المقبل، وسيخوض الفيحاء مباراته الأخيرة في الجولة الـ26 من بطولة الدوري أمام فريق الباطن يوم 12 أبريل المقبل.

ودع نادي الفيحاء بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في كرة القدم وذلك بعد خسارته من النادي الأهلي في ركلات الجزاء الترجيحية، بعد تعادل الفريقين في الوقت الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

يحتل نادي الفيحاء المركز السابع في ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين برصيد 32 نقطة، وكان الفيحاء تعادل في الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدوري دون أهداف مع نادي الشباب.

يتواجد نادي الهلال في صدارة دوري المحترفين برصيد 52 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.







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