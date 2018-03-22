هذا ما يُثير قلق الفيصلي قبل مواجهة الباطن

المواطن - محمد سمعه

يستعد نادي الفيصلي لخوض مباراة قوية في الجولة ال25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين ضد نادي الباطن.

ويأمل الفيصلي في تحقيق الفوز بقيادة مدربه الصربي راسوفيتش وذلك للصعود إلى المربع الذهبي من أجل التأهل إلى بطولة آسيوية للموسم المقبل.

ويخشى الفيصلي من أن نتائجه السلبية في آخر 3 جولات من بطولة الدوري السعودي قد تؤثر عليه بالسلب قبل مواجهة نادي الباطن يوم 7 أبريل المقبل.

وكان الفيصلي قد خسر في الجولة ال23 في بطولة الدوري السعودي من فريق الهلال بنتيجة هدف دون رد سجله اللاعب الفنزويلي جيليمن ريفاس.

وفي الجولة ال18 والمؤجلة من بطولة الدوري السعودي سقط فريق الفيصلي في فخ التعادل السلبي أمام نادي الاتفاق في مباراة كانت أقيمت يوم السادس من مارس الجاري.

ثم خسر نادي الفيصلي بعد ذلك من فريق الفتح بنتيجة هدفين دون رد.

يتواجد نادي الفيصلي في المركز الخامس في ترتيب أندية الدوري السعودي برصيد 34 نقطة، بينما يتواجد نادي الباطن في المركز الحادي عاشر برصيد 27 نقطة.

وكان نادي الفيصلي قد تعاقد مع اللاعب المصري صالح جمعة من صفوف فريق الأهلي المصري على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف في فترة الانتقالات الشتوية الماضية في شهر يناير.

ويذكر أن نادي الفيصلي سيواجه فريق الأهلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين خلال الفترة المقبلة في شهر مارس الجاري.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :