هذا ما يُقلق الفتح من نادي الفيصلي

المواطن - محمد سمعة

ستكون الجولة الـ25 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم غاية في الأهمية لناديي الفتح والفيصلي.

وسيواجه الفتح نادي النصر يوم 7 أبريل المقبل في الجولة الـ25 من الدوري السعودي، بينما يواجه نادي الفيصلي فريق الباطن.

ويتواجد نادي الفتح في المركز الرابع في ترتيب أندية دوري المحترفين برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد نادي الفيصلي في المركز الخامس برصيد 34 نقطة.

ويخشى الفتح من فوز الفيصلي على نادي الباطن، بينما يتعرض الفتح للخسارة من فريق النصر مما يعني أن الفتح سيخسر المركز الرابع له في الدوري السعودي.

ويرغب الفتح في البقاء في المركز الرابع ببطولة الدوري السعودي والحفاظ على البقاء في المربع الذهبي خاصة أن المركز الرابع سيؤهل الفتح إلى بطولة دوري أبطال آسيا للموسم المقبل.

ويذكر أن نادي الفتح كان هزم الفيصلي في الجولة الـ24 من بطولة الدوري السعودي بنتيجة هدفين دون رد في مباراة أقيمت يوم 10 مارس الجاري.

سجل هدفي نادي الفتح كل من خالد عبد الباقي لاعب الفيصلي بالخطأ في مرماه واللاعب سايث ساكالا في الدقيقة الـ72 من عمر اللقاء.

يلعب في صفوف نادي الفتح اللاعب المصري محمد عبد الشافي والذي انضم إلى صفوف الفتح على سبيل الإعارة من أهلي جدة.

ويتواجد في نادي الفيصلي اللاعب المصري صالح جمعة والذي انضم إلى صفوف العنابي قادمًا من الأهلي المصري على سبيل الإعارة.







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