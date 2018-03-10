هذا هو هدف الاتحاد أمام النصر

المواطن - محمد سمعة

يخوض نادي الاتحاد مباراة قوية أمام نادي النصر، في إطار لقاءات الجولة الـ24 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وحقق الاتحاد نتائج سلبية في الفترة الأخيرة، حيث تعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين خلال آخر 5 مباريات للعميد في بطولة دوري المحترفين.

ويريد الاتحاد بقيادة مدربه التشيلي خوسيه لويس سييرا تحقيق الفوز والنقاط الثلاث اليوم؛ وذلك من أجل الاقتراب من التواجد في المربع الذهبي ببطولة دوري المحترفين.

وكانت جماهير العميد أعربت عن عدم رضاها على أداء الفريق في الفترة الأخيرة، خاصة مع تدهور أداء لاعبي العميد في المباريات.

ويتواجد نادي الاتحاد في المركز التاسع في ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين برصيد 30 نقطة.

ولم ينجح الاتحاد خلال الفترة الماضية في تقديم مباريات مقنعة لجماهيره والتي أصبحت تقلق حول مصير الفريق خلال الفترة الحالية.

وكان اللاعب المصري محمود عبدالمنعم كهربا انضم إلى صفوف فريق الاتحاد على سبيل الإعارة من نادي الزمالك المصري منذ موسم 2016- 2017.

سبق لنادي الاتحاد أن تُوج ببطولة دوري أبطال آسيا في عام 2005 على حساب نادي العين الإماراتي.

يرغب نادي الاتحاد في الفوز خلال مبارياته المقبلة؛ وذلك من أجل تحقيق مركز جيد في بطولة الدوري السعودي للمحترفين مع نهاية الموسم الحالي.

تعرض اللاعب التونسي أحمد العكايشي لانتقادات قوية في الفترة الأخيرة من جماهير نادي الاتحاد، وذلك بعد إهداره للفرص في العديد من المباريات.







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