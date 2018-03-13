هذا هو هدف عمر السومة عند عودته لمباريات الأهلي

المواطن - محمد سمعه

يسعى النجم السوري عمر السومة، لاعب النادي الأهلي، إلى العودة سريعًا إلى المباريات للمشاركة مع الراقي في المباريات المتبقية في بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ويرغب السومة في أن يعود وبقوة ليسجل الأهداف في آخر 3 مباريات متبقية للنادي الأهلي في بطولة الدوري السعودي، حيث يريد المهاجم السوري خطف لقب هدّاف الدوري السعودي من اللاعب التشيلي روني فيرنانديز.

وأحرز عمر السومة مع النادي الأهلي في الدوري السعودي 10 أهداف قبل غيابه عن مباريات الراقي في دوري المحترفين منذ شهر ديسمبر الماضي.

وكانت آخر أهداف السومة في بطولة دوري المحترفين في مرمى فريق التعاون يوم 19 نوفمبر الماضي، حيث انتهت المباراة بتعادل الراقي مع التعاون بهدف لكل فريق.

يستعد النادي الأهلي لخوض مباراة قوية اليوم الثلاثاء ضد فريق الغرافة القطري، في إطار لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكان الأهلي تعادل مع نادي الغرافة بهدف لكل فريق في الجولة الثالثة من دور المجموعات، حيث أقيمت المباراة في قطر.

حقق الأهلي الفوز على نادي القادسية بهدف دون رد في الجولة الـ24 من بطولة الدوري السعودي، حيث سجل الهدف اللاعب معتز هوساوي في الشوط الثاني.

يذكر أن الأهلي يتواجد في المركز الثاني في ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين برصيد 48 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال صاحب المركز الأول.







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