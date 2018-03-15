هذا هو هدف لاعبي الزعيم في مباراة القادسية ضد الهلال

المواطن - محمد سمعة

ستكون مباراة القادسية ضد الهلال في إطار لقاءات الجولة ال18 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم مباراة حماسية ونارية للغاية.

وينتظر جمهور الزعيم القادسية ضد الهلال وذلك من أجل تحقيق الفوز للفريق الهلالي بعد سلسلة النتائج السيئة والتي حققها الأزرق في الفترة الأخيرة.

وقبل انطلاق مباراة القادسية ضد الهلال خسر الزعيم من نادي الريان القطري بهدفين مقابل هدف في إطار لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم حيث أصبح موقف الفريق الهلالي صعبا للغاية من أجل التأهل إلى دور ثمن النهائي للبطولة الآسيوية.

وكان الزعيم خسر من نادي الاتفاق بثنائية مقابل هدف في إطار لقاءات الجولة ال24 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين قبل إقامة مباراة القادسية ضد الهلال.

أما نادي القادسية فخسر من فريق الأهلي بنتيجة هدف دون رد في إطار لقاءات الجولة ال24 من بطولة الدوري السعودي حيث يأمل فارس الشرق في أن يهزم الزعيم وذلك في مباراة القادسية ضد الهلال.

وستُقام مباراة القادسية ضد الهلال غدًا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة، حيث يأمل الزعيم بقيادة مدربه الأرجنتيني خوان براون في تحقيق الفوز والعودة إلى طريق الانتصارات بعد النتائج السلبية والتي حققها الهلال خلال الفترة الماضية.

وقبل إقامة مباراة القادسية ضد الهلال كان الزعيم قرر إقالة المدرب الأرجنتيني رامون دياز وذلك بسبب الخسارة من فريق استقلال طهران الإيراني بنتيجة هدف دون رد في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وسيستغل لاعبو الزعيم مباراة القادسية ضد الهلال وذلك من أجل مصالحة الجماهير الهلالية والعودة إلى الفوز والابتعاد بفارق جيد عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.







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