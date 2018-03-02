هلال عسير يباشر 43 إصابة و4 وفيات بسبب الحوادث المرورية

المواطن - عسير

أعلن الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير أنه تلقى (31) بلاغاً اليوم الخميس خلال الـ12 ساعة الماضية عن حوادث مرورية.

صرح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقه عسير محمد بن حسن الشهري أن غرفة العمليات تلقت (31) بلاغاً عن حوادث مرورية هذا اليوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءً، حيث خلفت هذه الحوادث 43 إصابة بين بسيطة ومتوسطة وخطيرة وأربع وفيات، حيث تعامل مع هذه الحوادث 33 فرقة إسعافية.

وأهاب هلال عسير بالإخوة المواطنين والمقيمين إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) عند حدوث أي طارئ -لا قدر الله- وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية.

وأضاف: نتمنى منهم التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا يتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني، كما نتمنى منهم الحذر عند حدوث التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث -لا قدر الله- وخاصة عند هطول الأمطار الغزيرة والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، متمنين للجميع دوام السلامة.







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