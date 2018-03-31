هل تبحث عن وظيفة؟.. ملتقى المعهد الثانوي بالحريضة فرصتك

المواطن – الحريضة

يقيم المعهد الصناعي الثانوي بالحريضة بعسير، الملتقى التوظيفي الأول للعام 1439هـ، والذي يُعَدّ الأول من نوعه في المنطقة، ويضم كبريات الشركات.

وأكّد مدير المعهد الصناعي بالحريضة، المهندس عبدالكريم هيجان، أن الملتقى التوظيفي يُعَدّ الأول من نوعه في المنطقة وأن نجاحه سيضمن انعقاد عدة ملتقيات تنافس فيه العديد من الشركات، معربًا عن أهمية الملتقى وأمله في نجاحه.

ونوّه هيجان إلى أنه سيكون هناك توقيع عقود وتوظيف مباشر، مؤكدًا على ضرورة إحضار السيرة الذاتية.

ولفت إلى أن الملتقى يستهدف فقط خريجي المعهد بالحريضة.

يذكر أن الملتقى سيقام يوم الاثنين الثاني من شهر إبريل في مقر المعهد بالحريضة.







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