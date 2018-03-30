هل حساب المواطن لفترة مؤقتة؟.. البرنامج يوضح

المواطن - الرياض

أكد حساب المواطن أنه برنامج قائم ومستمر، وليس لفترة مؤقتة.

وجاء ذلك ردًّا من خدمة عملاء حساب المواطن بموقع “تويتر” على استفسار مواطن قال فيه: “حساب مواطن فترة مؤقتة؟ أي سنة ويتوقف أم مستمر؟”.

وجاء تأكيد حساب المواطن ليدحض بعض المزاعم التي تقول: إن حساب المواطن لفترة محددة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار المواد البترولية.

وفي سياق آخر، أوضح حساب المواطن أن الإفصاح عن كل الدخل الذي يحصل عليه المواطن أحد الشروط والمتطلبات الهامة لعملية التسجيل.

ودعا حساب المواطن إلى إضافة إجمالي الراتب شاملًا جميع البدلات مع استثناء بدل غلاء المعيشة.

وأشار حساب المواطن إلى أنه في الدخل المتذبذب- غير المنتظم- يتم الإفصاح عنه بإدخال معدل المتوسط الشهري لآخر 12 شهرًا لهذا الدخل.

وشدد حساب المواطن أكثر من مرة على ضرورة الإفصاح عن كل مصادر الدخل، مؤكدًا أنه حال عدم تطابق البيانات المفصح عنها مع البيانات المسجلة لدى الجهات الرسمية سيتم الاعتماد على الأخيرة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأعاد حساب المواطن التأكيد على أن الدخل هو المبالغ الإجمالية التي يتم اكتسابها ويعبر عنها بقيمة نقدية، ومنها الراتب الشهري أو التقاعدي وما يتم اكتسابه من الأنشطة التجارية وغيرها.







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