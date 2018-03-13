هل يتم بث مباراة السعودية ومصر أرضيًا؟

المواطن – عبدالناصر سيد

يبذل مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم محاولات مكثفة مع مسؤولي الاتحاد الدولي للعبة فيفا بشأن إمكانية إذاعة مباريات الفراعنة في بطولة كأس العالم القادمة التي ستقام بروسيا خلال الصيف الجاري على القنوات الأرضية.

وقال هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري في مؤتمر صحفي إن هناك ترتيبات يتم إجراؤها حاليًا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل الحصول على حقوق بث اللقاءات الخاصة بالمنتخب المصري.

وأضاف أن مجلس إدارة الاتحاد سيبذل قصارى جهده من أجل إقناع مسؤولي الفيفا بالحصول على حقوق بث مباريات الفراعنة.

ويلعب المنتخب المصري في المجموعة الأولى بالمونديال بجانب منتخبات السعودية وأورجواي وروسيا المستضيفة.

ويستهل المنتخب المصري مشواره في المونديال بمواجهة أورجواي، ثم يواجه روسيا، على أن تختتم مباريات الفراعنة بمواجهة الأخضر.







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