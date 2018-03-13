هل يرحل رونالدو عن الملكي؟

المواطن – عبدالناصر سيد

يحاول البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف في ريال مدريد الإسباني إقناع مسؤولي الملكي برئاسة فلورينتو بيريز بالتجديد له خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لصحيفة “آس” الإسبانية فإن النجم البرتغالي يحاول الضغط على فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي في الفترة القادمة للحصول على عقد جديد مع النادي.

ويسعى رونالدو لزيادة قيمة عقده خاصة في ظل العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة من قبل العديد من الأندية، والتي تسعى للتعاقد معه بداية من الموسم القادم.

ونجح رونالدو في الوصول إلى 33 هدفاً بجميع المسابقات هذا الموسم، بفارق هدف واحد عن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة.

كما نجح صاروخ ماديرا في تسجيل 22 هدفاً من اللمسة الأولى للكرة فقط.







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