هل يستغل صلاح الفرصة وينفرد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي؟

المواطن – متابعة

يسعى المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول إلى الانفراد بصدارة هدافي الموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك في إطار محاولته لاستغلال الإصابة التي تعرض لها هاري كين مهاجم توتنهام عن الملاعب لفترة زمنية طويلة.

ويتقاسم كين صدارة هدافي الموسم الحالي للدوري الإنجليزي مناصفة مع المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول برصيد 24 هدفًا.

وأعلن نادي توتنهام الإنجليزي، غياب لاعب كرة القدم هاري كين عن الملاعب حتى بداية الشهر المقبل وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وقال النادي في بيانه إن المهاجم الإنجليزي هاري كين تعرض لإصابة في مباراة الفريق أمام بورنموث يوم الأخد الماضي، ومن المتوقع أن يعود إلى تدريب الفريق الأول الشهر المقبل.

وأضاف البيان أن الفحوصات الأولية التي خضع لها هاري كين أكدت إصابة اللاعب على مستوى أربطة الكاحل الأيمن.

وتعرض هاري كين للإصابة خلال مباراة توتنهام الماضية في الدوري الانجليزي أمام بورنموث والتي انتهت بفوز فريقه بأربعة أهداف لهدف بعد كرة مشتركة مع حارس المرمى.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :