هل يسير كلوب على خُطى فيرجسون وفينجر؟

المواطن – مروة نبيل

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول مستوى مميزًا في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، تحت قيادة المدير الفني الألماني يورجن كلوب.

وساهم المستوى الذي ظهر به ليفربول مع يورجن كلوب هذا الموسم في فتح الباب حول احتمالية استمراره لسنوات عديدة كما حدث من قبل مع أليكس فيرجسون، مدرب مانشستر يونايتد السابق، والمدير الفني الحالي لنادي أرسنال أرسين فينجر.

وعن استمراره مع ليفربول لفترة طويلة على خُطى فينجر وفيرجسون، قال كلوب: “لا، لا توجد فرصة، أحترم أرسين (فينجر) والسير أليكس، لما قدّماه لكرة القدم، لكن اللعبة تغيّرت كثيرًا، خصوصًا أمورًا كهذه”.

وأضاف كلوب: “أعتقد أن السنوات الـ15 الأولى لهذين الرجلين، كانت مثل النزهة، مقارنةً بالسنوات الـ15 الأخيرة، أصبح كل شيء متعلّقًا بوسائل التواصل الاجتماعي، لا أقرأ أياً من هذه الأمور، لكن لها تأثير من كافة النواحي”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “بي بي سي بريميرليج شو”: “إنها أمور لا أفهمها حقاً، أنا في الخمسين من عمري، وأشعر بأني شاب في جميع نواحي الحياة، لكني كبير على هذه الأمور، بعد 20 عاماً سأصبح في السبعين، وأضمن لكم أني لن أكون هنا”.

واستمر أليكس فيرجسون كمدير فني لنادي مانشستر يونايتد لمدة 27 عامًا، وتجنّب الإقالة في عام 1990، لتراجع نتائج الشياطين الحُمر، ومنحه المسؤولون وقتًا لإصلاح الأمور؛ ما ساهم في استمراره لفترة طويلة، وتقديم الفريق لنتائج وأداء مميز معه.







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