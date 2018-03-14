هل ينتقل كاسياس إلى الدوري السعودي ؟

المواطن – عبدالناصر سيد

يبدو أن الحارس الإسباني الأسطورة إيكر كاسياس في طريقه للاحتراف في الدوري السعودي لكرة القدم بعد نهاية عقده مع بورتو البرتغالي في يونيو المقبل.

ودخل نادي النصر السعودي في مفاوضات مكثفة مع كاسياس في محاولة لإقناعه بارتداء قميص العالمي في الموسم الكروي.

وجاءت مفاوضات النصر مع كاسياس بعدما كتب الحارس تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن عقده مع بورتو سينتهي في الموسم الجاري، ولا يعرف ما الذي سيحمله المستقبل، لذا فإنه سيركز على المتبقي من الموسم.

وشارك كاسياس الموسم الجاري مع الفريق البرتغالي في 23 مباراة، استقبل خلالهم 14 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه في 14 مباراة.

ويلعب كاسياس ( 36 عامًا) مع فريق بورتو بعد مسيرة حافلة بالإنجازات مع فريقه السابق ريال مدريد والتي وصلت إلى 14 عامًا.







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