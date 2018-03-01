هنا تشكيل مباراة الفتح والفيحاء في الدوري السعودي

المواطن - الرياض

كشف المدرب جوستافو كوستاس المدير الفني لنادي الفيحاء عن تشكيلة فريقه لمواجهة نادي الفتح في الجولة الـ23 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على تويتر تشكيل الفيحاء الأساسي والذي جاء مكونًا من:

في حراسة المرمى : عبد الرحمن دغريري.

في خط الدفاع: محمد البقعاوي، سامي الخيبري، إيميليو إيزاجوير، عبدالله السالم.

في خط الوسط: عبد الرحمن البركة، نواف الصبحي، جوناثان جوميز، تزيوليس.

في خط الهجوم: فهد الجهني، روني فيرنانديز.

قائمة الاحتياطيين

أما قائمة الاحتياطيين فجاءت مكونة من:

مسلم آل فريج، ضيف الله القرني، عبد الإله الفهد، حسن جعفري، توفيق بو حيمد، عبدالله كنو، عبد العزيز مجرشي، أحمد بامسعود، دانيلو أسبريا.

تشكيل نادي الفتح

بينماء جاء تشكيل نادي الفتح مكونًا من:

في حراسة المرمى: علي المزيدي.

في خط الدفاع: محمد عبد الشافي، عبد القادر الوسلاتي، عبدالله العمار، رياض شراحيلي.

في خط الوسط: محمد الفهيد، إبراهيم الشنيحي، علي الزقعان، ساندرو مانويل.

في خط الهجوم: جواو بيدرو، ماجد هزازي.

قائمة الاحتياطيين

أما قائمة الاحتياطيين فجاءت مكونة من:

عبد الله العويشير، عبد العزيز مجرشي، حمد الجهيم، سايث ساكالا، محمد السعيد، علي الحسن، محمد المجحد، سالم النجراني، عبدالله اليوسف.







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