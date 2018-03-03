هنا تشكيل مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي

المواطن - الرياض

أعلن المدرب كرونوسلاف يورسيتش المدير الفني لنادي النصر تشكيل فريقه لمواجهة نادي الرائد في إطار لقاءات الجولة ال23 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي للدوري السعودي على تويتر تشكيل نادي النصر والذي جاء مكونًا من:

في حراسة المرمى: حسين شيعان.

في خط الدفاع: برونو أوفيني، عمر هوساوي، عوض خميس آل فرج، عبد العزيز الجبرين.

في خط الوسط: ليوناردو بيريرا، فرجاني ساسي، محمد فوزير، خالد الغامدي، عبدالله الأسطا.

في خط الهجوم: جونيور كابانانغا.

قائمة البدلاء بنادي النصر

أما قائمة الاحتياطيين فجاءت مكونة من:

وليد عبدالله، عبدالله مادو، محمد السهلاوي، أحمد الفريدي، فهد الجميعة، عبد الرحمن الدوسري، فراس البريكان، سعد سهيل، عبد المؤمن جابو.

تشكيل نادي الرائد لمواجهة النصر

أما تشكيل نادي الرائد فجاء مكونًا من:

في حراسة المرمى: متعب شراحيلي.

في خط الدفاع: صالح الشهري، محمد العمري، محمد الشريمي.

في خط الوسط: متعب المطلق، إيلي سابيا، سلطان السوادي، محمد عطوة، دانييل أمورا.

في خط الهجوم: عصام الراقي، إسماعيل بانجورا.

قائمة البدلاء بنادي الرائد

أما قائمة الاحتياطيين لنادي الرائد فجاءت مكونة من:

أحمد الرحيلي، صقر عطيف، يحيى المسلم، عبد العزيز الجمعان، تراباي أديسون، فارس العياف، حسين الشويش، سلطان فرحان، مراد الرشيدي.







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