هنا مواعيد الجولة الـ18 المؤجلة من الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعة

تُقام مباريات الجولة الـ18، والمؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين، خلال الأسبوعين المقبلين من شهر مارس.

وستكون مباراة الاتحاد والتعاون هي أولى مباريات الجولة الـ18، والتي تقام يوم الاثنين بعد غد في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة.

ثم تُقام 3 مباريات يوم الثلاثاء المقبل، وهي الاتفاق والفيصلي، الفتح والباطن وأحد والفيحاء.

تقام مباراة الاتفاق والفيصلي في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت المملكة وتنطلق مباراة الفتح والباطن في السادسة والنصف مساء.

أما مباراة أحد والفيحاء فتقام في السابعة وعشر دقائق مساء بتوقيت المملكة.

وتُقام مباراة النصر والشباب يوم 7 مارس الجاري في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة.

ويواجه الهلال نادي القادسية يوم 15 مارس الجاري في تمام الثامنة والنصف مساء، بينما يواجه الأهلي فريق الرائد يوم 16 مارس الجاري في تمام الثامنة والنصف مساء.







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