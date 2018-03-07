هنا موعد مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعة

يخوض نادي النصر مباراة قوية ضد جاره الشباب اليوم، في إطار لقاءات الجولة الـ18 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وسيكون موعد مباراة النصر والشباب اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة، حيث تُقام المباراة في مدينة الرياض على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز.

ويهدف النصر بقيادة مدربه كرونوسلاف يورسيتش إلى تحقيق النقاط الثلاث والفوز من أجل الصعود إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي.

وستكون مباراة الشباب صعبة للغاية لفريق النصر، خاصة أن الليث يقدم أداء رائع للغاية في الفترة الأخيرة تحت قيادة مدربه الأوروغوياني جوزيه كارينيو.

وكان نادي النصر فاز في الجولة الـ23 على نادي الرائد برباعية مقابل ثلاثة أهداف في مباراة أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

بينما حقق نادي الشباب فوزًا كبيرًا على حساب نادي الاتحاد بثلاثية دون رد في مباراة سيطر فيها الليث حتى حقق الفوز.

ويذكر أن نادي النصر حقق نتائج سلبية في الفترة الأخيرة؛ حيث ودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ربع النهائي، وذلك بعد الخسارة من نادي الباطن بهدف دون رد.

يتواجد نادي النصر في المركز الرابع في ترتيب أندية الدوري السعودي برصيد 34 نقطة، بينما يتواجد نادي الشباب في المركز العاشر في الدوري السعودي برصيد 29 نقطة.

وكان النصر هزم الشباب في لقاء الدور الأول من دوري المحترفين بنتيجة هدف دون رد.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :