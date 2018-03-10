هنيدي ينافس تركي آل الشيخ في البلاي ستيشن.. رسميًّا

المواطن - القاهرة

يترقب عشاق الفنان محمد هنيدي المباراة والمنافسة الحماسية مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ في مباراة بلاي ستيشن.

يأتي ذلك ضمن فعاليات بطولة الألعاب الإلكترونية التي تقام لأول مرة في مصر، وقيمة جائزة المركز الأول تصل إلى نصف مليون جنيه، فضلاً عن جوائز مالية للمراكز الأخرى، حيث أعلن هنيدي رسميًّا خوض المنافسة مع تركي آل الشيخ خلال البطولة.

وكان محمد هنيدي قد أعلن من قبل على سبيل المزاح عن خوضه منافسة مع المستشار تركي آل الشيخ، في مباراة بلاي ستيشن ببطولة الألعاب الإلكترونية التي تقام لأول مرة في مصر، وقيمة جائزة المركز الأول تصل إلى نصف مليون جنيه، فضلاً عن جوائز مالية للمراكز الأخرى.

وقال محمد هنيدي، في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي: “يلا يا معالي المستشار هتحداك في جيم فيفا في بطولة الألعاب الإلكترونية بس بلاش والنبي تديني الدراع البايظ اللي مابيشوطش”.

وأكد هنيدي على أن المباراة مع تركي آل الشيخ ستقام بشكل رسمي خلال أيام وتحديداً يوم 15 مارس، ولذلك استعان بجمهوره على Twitter، ليختاروا له فريقًا قويًّا يستطيع الفوز من خلاله.

وتقام البطولة في الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي، في الفترة من 13 حتى 15 مارس الجاري، حيث أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة الرئيس الشرفي للنادي الأهلي عن تنظيم بطولة للألعاب الإلكترونية في مصر، وتبلغ جائزتها نصف مليون جنيه.







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