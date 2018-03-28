هيفاء ردًّا على منتقدي لعنة كارما: اخبطوا رأسكم بأقرب حيط!

المواطن - متابعة

ردت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على ما أثير حول مسلسلها الجديد “لعنة كارما” الذي بدأت في تصويره قبل أيام، أملًا في عرضه بشهر رمضان المقبل.

وقالت هيفاء وهبي، عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”: إن كل الحديث الذي كتب حول مسلسلها والأحداث الخاصة به غير صحيح، قائلة: “كل الكلام المكتوب عن أحداث مسلسل لعنة كارما غلط بلغط.. لا تجارة آثار ولا سيدة أعمال”.

واستكملت هيفاء وهبي حديثها حول المشهد المسرب: “وبالنسبة للمشهد اللي نزل كان بروفة حركة لأحد المشاهد”.

وتابعت هيفاء: “أما التعليقات عن استعراض الجسم والشعر و.. و.. فيا ريت تخبطوا رأسكم بأقرب حيط، كارما هتزعل ناس كتير! صباح القصف”.







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