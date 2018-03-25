والد مصابي حادث خميس مشيط يكشف لـ”المواطن” تفاصيل إسعافهما

المواطن - سعيد آل هطلاء - خميس مشيط

كشف والد مصابي خميس مشيط المواطن مفرح عسيري تفاصيل إسعاف ابنيه حيث تم تداول مقطع فيديو لهما أمام بوابة طوارئ المستشفى المدني عصر أمس.

وقال لـ”المواطن” إن اثنين من أبنائه تعرضا لحادث تصادم لسيارتهما الهايلوكس مع شاحنة قرب طريق الملك عبدالله وتم إسعافهما إلى المستشفى المدني حوالي الرابعة عصراً من قبل أحد سالكي الطريق.

وأضاف تعرض أحدهما لكسور في الفخذ الأيمن والثاني في الفخذ الأيسر وإصابات مختلفة في الرأس إثر الحادث.

وأكد عسيري أن فترة الإسعاف من قبل أطباء الطوارئ تمت ما بين ٣ إلى ٤ دقائق نافياً ما تم تم تداوله في المقطع أنه تم التأخر عليهما، وعدم إسعافهما في حينه.

وطالب عسيري بمحاسبة مصور المقطع الذي خالف الحقيقة وقام بتصوير المصابين دون وجه حق.







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