وزارة الإسكان توضح آخر مستجدات المشاريع السكنية بمختلف المناطق

أعلنت وزارة الإسكان اكتمال بيع جميع المشاريع السكنية على مستوى المملكة.

وأوضحت وزارة الإسكان اكتمال حجوزات العديد من المعارض في مختلف مدن المملكة كمشروع شمال الرياض، وبوابة التحلية بمحافظة جدة وعدد من المشاريع في المنطقة الشرقية تتوزع في الدمام والخبر والأحساء، إضافة إلى مشروعي إسكان خميس مشيط، وأبها، ومشروعين في محافظة رابغ، اضافة إلى مشاريع الفلل الجاهزة في بيش، والخبر، والمبرز ورماح، وصامطة القفل، والقنفذة.

وبينت وزارة الإسكان أنه تم اكتمال حجز نحو 65 في المئة من مشروع «رواسن ينبع» حيث تجاوز عدد الوحدات السكنية التي تم حجزها بعد نحو ثلاثة أسابيع على إطلاق معرض الحجز نحو 424 وحدة سكنية.

ولفتت وزارة الإسكان في بيان صحافي إلى استمرار عمليات الحجز على أرض المشروع الواقعة شمال مدينة ينبع البحر.

وأضافت وزارة الإسكان أن المشروع يتميز بموقعه الاستراتيجي، حيث يقع بمحاذاة شارع الكورنيش وعلى بعد أقل من 500 متر من شاطئ البحر الأحمر، ويبعد 15 كم عن مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز، كما يتميز بقربه من كافة المرافق إذ يقع داخل النطاق العمراني وبمسافة لا تتجاوز 11 كم عن وسط المدينة، و9 كم عن المستشفى العام والكلية التقنية، وبمسافة لا تتجاوز الـ15 كم عن فرع جامعة طيبة، والميناء.

ولفتت وزارة الإسكان إلى أن المشروع يوفر 660 وحدة سكنية تتنوع بين الشقق والتاون هاوس، بمساحات متعددة، وأسعار مناسبة تبدأ من 420 ألف ريال، ولا تتجاوز الـ750 ألف ريال، كما تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع نحو 235 ألف متر مربع، مؤكدة أن المشروع يستهدف توفير الخيارات السكنية المناسبة للمستفيدين من الدعم السكني وتلبية احتياجهم، مع تقديم كافة الضمانات على جودة البناء والسعر المناسب لشريحة المستفيدين.

وتابعت وزارة الإسكان أن المشروع تم تصميمه ليستوعب عمائر مكونة من 368 وحدة سكنية من نوع شقة، و292 تاون هاوس بمساحات مناسبة للأسر السعودية، ويحتوي المشروع على مسطحات خضراء وحدائق ترفيهية، ويعد مكتمل البنية التحتية، كما يضم مواقع مخصصة للمرافق الخدمية تتكون من مسجدين وموقعين مخصصة للمرافق التعليمية، ومركز صحي، وحدائق عامة وملاعب للأطفال، إضافة إلى مركز تجاري (بوليفارد).

وتطرق بيان وزارة الإسكان إلى تفاصيل الوحدات السكنية، حيث أوضح أنها تضم نموذجين للشقق السكنية بمساحات تصل إلى 225 متراً مربعاً تتكون من 5 غرف مصممة ومقسمة بشكل يلبي رغبات الأسر، فيما تتميز الوحدات السكنية من نوع تاون هاوس بمساحات تصل إلى 380 متراً مربعاً مكونة من طابقين، وبمساحات وتصاميم مختلفة، وتتكون من مرافق الاستقبال و4 غرف نوم، إضافة إلى غرفة علوية.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت مطلع العام الجاري عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج سكني 2018 والتي تشمل تخصيص 300 ألف منتج سكني وتمويلي، منها 125 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص و75 ألف أرض سكنية تقدم من دون مقابل، إضافة إلى 100 ألف قرض مدعوم بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.