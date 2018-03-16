وزير البيئة يُكرم الغامدي صاحب أفضل عسل في أوروبا

المواطن - أمل الغامدي - الباحة

كرَّم وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، النحال ناصر غنام الغامدي، بعد تحقيقه المركز الثالث على مستوى أوروبا في جودة عسل السدر، خلال مسابقة أقيمت في بريطانيا.

وحقق الغنام من محافظة بلجرشي بمنطقة الباحة المركز الثالث من بين 167 دولة، وذلك ضمن أكثر من 2000 عينة عسل معروضة شاركت بالمهرجان.

يشار إلى أنَّ النحالين في منطقة الباحة يتميزون بالحصول على مراكز متقدمة في العسل على المستوى المحلي والعالمي؛ لما تشتهر به المنطقة من مراعٍ خصبة للنحل.







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