وزير المالية : لا تراجع عن رسوم الوافدين

المواطن - الرياض:

لا تعتزم المملكة مراجعة رسوم الوافدين التي تم تطبيقها بداية من العام الحالي على الرغم من كثرة شكاوى القطاع الخاص؛ هذا ما قاله وزير المالية الدكتور محمد الجدعان خلال مقابلة مع بولمبيرغ.

وأضاف الوزير الجدعان أنَّه لا توجد أي خطط لمراجعة الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، وأن الإصلاحات المخطَّط لها سيتم تنفيذها عبر مدة زمنية طويلة.

وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية غير مرتبطة بأسعار النفط، لافتًا إلى أن أسعار النفط بدأت في الارتفاع، ومع ذلك استمرت المملكة في إصلاح أسعار الطاقة.







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