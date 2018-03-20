وظائف أكاديمية للجنسين في جامعة الملك سعود

المواطن - الرياض

أعلنت جامعة الملك سعود، اليوم الثلاثاء، عن توافر مجموعة من الوظائف الأكاديمية ” للرجال والنساء”.

وأضافت جامعة الملك سعود أن الوظائف المتاحة بمرتبة ” أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر، ومعيد ” لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة، وذلك للعمل بعدة جهات داخل الجامعة.

وأهابت جامعة الملك سعود بجميع الراغبين والراغبات إلى التقديم على الوظائف المذكورة والاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة زيارة الموقع الإلكتروني لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة (هنا).

وأشارت جامعة الملك سعود إلى أن التقديم يبدأ، بمشيئة الله، يوم الأحد 8 /7 /1439هـ وينتهي بدوام يوم الخميس 19 /7 /1439هـ.







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