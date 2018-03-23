وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى الاتصالات السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على اسم:

– مهندس تصميم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو تكنولوجيا المعلومات)، أو أي تخصص آخر ذي الصلة.

– أخصائي خدمات: درجة البكالوريوس في تخصصات:(التصميم، أو علوم الكمبيوتر)، أو المجال ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 مارس 2018م.

ولفتت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من (هنا)







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :