وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى صدارة للكيميائيات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس إنتاج: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الكهربائية)، أو أي مجال هندسي ذي الصلة.

– أخصائي الشؤون العامة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (العلاقات العامة، العلوم السياسية، القانون، إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة.

– أخصائي الشؤون الحكومية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (العلاقات العامة، العلوم السياسية، القانون، إدارة الأعمال)، أو أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 مارس 2018م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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