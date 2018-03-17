وظائف شاغرة لدى جنرال إلكتريك في 6 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة جنرال إلكتريك “General Electric”، المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وبعددٍ من الشركات التابعة لها في كل من “الرياض، والقصيم، والدمام، والخبر، والظهران، والأحساء”.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس خدمة حقل.

– مدير تحديث التدريب.

– فني تصنيع.

– مستشار أول- إستراتيجية العمليات القانونية.

– مستشار أول.

– مدير خدمات ثالث- إدارة المشاريع الرقمية.

– أخصائي حقل عام- أنابيب ملتفة.

– أخصائي تقني- أنابيب ملتفة.

– أخصائي حقل- أنابيب ملتفة.

– فني لحام أول.

– أخصائي إنجاز الحفريات.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 مارس 2018م.

ونوَّهت الشركة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (هنا).







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