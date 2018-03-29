وظائف شاغرة للخريجين في 4 تخصصات بالاتصالات السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للخريجين الجدد، ضمن برنامج احتضان المواهب، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في العاصمة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ التخصصات المطلوبة هي:

– خريجو الهندسة الميكانيكية.

– خريجو إدارة سلسلة التوريد.

– خريجو الهندسة المدنية.

– خريجو الهندسة المعمارية.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ وذلك بدءًا من تاريخ 28 مارس 2018م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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