وظائف فنية شاغرة لدى مجموعة الراشد

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين، لحملة شهادات الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في محافظة الخبر.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني صيانة آلات ومكائن.

– كهربائي.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 يونيو 2018م.

وبيّنت الشركة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى زيارة الموقع من (هنا)







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