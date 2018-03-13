وفاة سمير زاهر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق

المواطن - محمد سمعه

غيّب الموت المصري سمير زاهر، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم سابقًا، اليوم الثلاثاء، بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب الإعلامي المصري أحمد شوبير، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، تغريدة قال فيها: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. أتقدم بخالص العزاء في وفاة الكابتن سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة السابق.. للفقيد الرحمة وللأسرة خالص الصبر والسلوان”.

يذكر أن سمير زاهر تولى رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم منذ أكثر من 15 عامًا، وحصد المنتخب المصري الأول لكرة القدم في عهده 3 ألقاب في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وُلد سمير زاهر في عام 1943 في مدينة دمياط المصرية، وكان ضابطًا سابقًا في القوات المسلحة المصرية.







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