وكيل محافظة محايل ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد العريف آل زاهر

المواطن - أحمد الشهري - قنا

نقل وكيل محافظة محايل، علي بن إبراهيم الفلقي، تعازي القيادة الرشيدة- حفظها الله- لذوي شهيد الواجب العريف إبراهيم محمد عامر آل زاهر، الذي استشهد على الحد الجنوبي مدافعًا عن دينه ووطنه، خلال تأديته واجب العزاء بمنزل أسرة الشهيد بقرية الرفود، بحضور رئيس مركز قنا التابع لمحافظة محايل سعد بن يحيى الحياني.

وأكَّد وكيل المحافظة، أنَّ ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن الوطن والحرمين الشريفين هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

وأعرب ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان، وفخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن.







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