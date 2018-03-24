ولي العهد يلتقي رؤساء جامعات وباحثين في بوسطن

المواطن- الرياض

توجه ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى بوسطن الأميركية، اليوم السبت، في زيارة تستغرق عدة ساعات، قبل التوجه إلى نيويورك.

ومن المقرر أن يلتقي الأمير محمد بن سلمان في بوسطن مع رؤساء جامعات وباحثين سعوديين في المدينة، وسيشرف على توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين جامعات أميركية وسعودية، بحسب “العربية”.

ويتجول ولي العهد في مؤسسات تستخدم الذكاء الصناعي والتكنولوجيا بطريقه خلاقة.

وبدأ الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء الماضي، زيارة إلى الولايات المتحدة، تمتد 3 أسابيع، والتقى في أول يوم بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب.







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