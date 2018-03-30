٦ إصابات في انقلاب مركبة عائلية بخميس مشيط

المواطن - سعيد آل هطلاء - خميس مشيط

أصيب ٦ أشخاص من عائلة واحدة في حادث انقلاب بطريق المائة صباح الجمعة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري أن عمليات المنطقة تلقت بلاغا صباح اليوم الجمعة عن حادث انقلاب نجم عنه ست إصابات.

وأضاف أن الحادث وقع على طريق المائة في خميس مشيط عند الساعة 12:47 صباحاً وعلى الفور باشر الحادث ثلاث فرق إسعافية ونقلت جميع الإصابات لمستشفى الخميس المدني وكان وصول الفرق في غضون ست دقائق.

وشدد الهلال الأحمر على الجميع إلى المسارعة في إفساح الطريق وعدم التجمهر ليتمكن رجال الميدان لإتمام عملهم دون عوائق مذكراً بقوله تعالى “ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا”.

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