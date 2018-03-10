10 حقائق حول حساب المواطن الدفعة الرابعة

المواطن - سعد البحيري

للشهر الرابع على التوالي يواصل برنامج حساب المواطن إيداع الدعم للفئات المستحقة وفق شروط الأهلية والاستحقاق.

وأودع حساب المواطن اليوم الدفعة الرابعة من قيمة الدعم للمستحقين لشهر مارس الجاري.

وفيما يلي عدد من الحقائق والإحصائيات حول الدفعة الرابعة من الدعم في حساب المواطن :

بلغ قيمة الدعم في هذه الدفعة 2.2 مليار ريال، وهو نفس الرقم تقريبًا الذي تم إيداعه في الدفعة السابقة.

الأرقام أظهرت حصول 46% من الأسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل بمعدل 933 ريالًا كمتوسط دعم للأسرة الواحدة.

استفاد من الدفعة الرابعة من حساب المواطن 11.9 مليون مستفيد.

شكلت الأسر والأفراد المستقلين قرابة 3.49 مليون أسرة وفرد في الدفعة الرابعة من دعم حساب المواطن .

شملت الدفعة الرابعة 8.49 مليون تابع لأرباب الأسر .

حصلت 814 ألف أسرة على دعم تجاوز 900 ريال.

حصل 25% من المستحقين على دعم جزئي.

تجاوز إجمالي قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من حساب المواطن في الدفعات الأربع حاجز الـ8.5 مليار ريال.

التظلم على مبالغ الدعم النقدية متاح بعد مرور 5 أيام، عبر حسابات المستفيدين في البوابة الإلكترونية (هنا).

الدفعة الخامسة من قيمة الدعم سيتم إيداعها في حسابات المستحقين في العاشر من شهر أبريل المقبل، وسيستفيد منها المستحقون المكتملة طلباتهم قبل الحادي عشر من شهر مارس الجاري.

المعروف أن برنامج حساب المواطن، بهدف تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

يشار، إلى أن يوم صرف دفعات الدعم في حساب المواطن قد تم تحديده في العاشر من كل شهر ميلادي ما لم يتوافق مع يومي إجازة نهاية الأسبوع، حيث سيكون الإيداع في تلك الحالتين إما (الخميس) في حال صادف الاستحقاق يوم جمعة أو (الأحد) في حال صادف الاستحقاق يوم سبت.







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