12 جهة تقدم خدماتها ضمن قافلة كيف نكون قدوة في واجهة جدة البحرية

المواطن - واس

يطلق صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة , اليوم الجمعة قافلة ملتقى مكة الثقافي تحت عنوان ” كيف نكون قدوة ” التي تستمر على مدى 3 أيام على الواجهة البحرية الجديدة في جدة .

وتضم القافلة عدداً من الأفكار والمبادرات التي ستقدمها الجهات الحكومية للحضور من خلال استعداد 12 جهة لتقديم خدماتها بشكل مباشر للمواطنين والمقيمين .

وتتواجد الأحوال المدنية لتقديم خدماتها على شقين الأول تعريفي يقدم الإرشاد والتثقيف والتوعية والرد على استفسارات الجمهور وما توصلت إليه الأحوال من تقنيات إلكترونية , فيما سيكون الجانب الآخر عبر تقديم العديد من الخدمات كإصدار بطاقة جديدة وبدل تالف وشهادات الميلاد وبطاقة العائلة وكافة الخدمات عبر العربة المتنقلة التي تمثل مبادرة “نأتي إليك”.

وعلى المستوى الأمني يعكف رجال الأمن على تقديم المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة ونقلهم للمشاركة في القافلة”.

ويشارك على البحر 31 من الوسائط البحرية ما بين السفن والقوارب والدبابات البحرية، وفي البر يتقدم القافلة 80 دراجاً موزعين على دراجات نارية وأخرى هوائية، مع قرابة 59 مركبة مشاركة.

وتعد القافلة التجمع الأكبر على مستوى المنطقة فهي تجمع المحافظات الخمس مكة المكرمة , وجدة، والطائف، والقنفذة , والليث، إضافة الى 58 جهة حكومية وأهلية ما بين الجامعات وإدارات التعليم، والقطاع الخاص و470 متطوعاً يديرون القافلة وينظمون حركة الجماهير فيها.

ويحرص أهالي منطقة مكة المكرمة على الحضور والمشاركة في القافلة، فهي تجمع احتياجات أبناء المنطقة في مكان واحد، وتطرح مبادراتها حلولاً للمشاكل التي تواجههم، وتغطي الجوانب الصحية والثقافية والتقنية التي تلامس الواقع وتحقق رغبات المجتمع.







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