13 وظيفة شاغرة لدى فنادق هيلتون في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد (13) وظيفة شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في كل من “الرياض، ومكة المكرمة، وجدة”.

وبيّنت الشركة أن الوظائف المتاحة على المسميات التالية:

– رئيس الطهاة (الرياض).

– رئيس المضيفين (الرياض).

– مساعد مدير المبيعات (الرياض).

– مدير الأحداث (الرياض).

– مراقب التكاليف (الرياض).

– مدير المنتجع الصحي (الرياض).

– مدير المبيعات (الرياض).

– طاهي معجنات (الرياض).

– رئيس الحسابات (الرياض).

– موظف خدمة ضيافة (مكة المكرمة).

– مسؤول ثانٍ خدمة ضيافة (مكة المكرمة).

– مشغل هواتف (جدة).

– موظف إطفاء وصيانة (جدة).

وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 مارس 2018م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط (هنا).







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