14 وظيفة شاغرة لدى شركة بكتيل بالرياض والجبيل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بكتيل السعودية “BECHTEL”، المتخصصة في مجال الهندسة والبناء وإدارة المشاريع، عن توفّر عدد (14) وظيفة هندسية وإدارية شاغرة، للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في فروع الشركة وعددٍ من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، والجبيل.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس كهربائي حقل.

– مساعد مهندس مقيم.

– مهندس أول مراقبة مشروع.

– مهندس أصول أنظمة.

– مهندس مشروع.

– رئيس المهندسين المعماريين.

– رئيس المهندسين المدنيين.

– منسق قاعدة البيانات.

– أخصائي التقييس.

– مهندس أول تيار منخفض.

– مهندس أول سلامة أنظمة.

– مهندس ضمان.

– مهندس أصول.

– مهندس ميكانيكي.

وأشارت الشركة إلى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 مارس 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول (هنا)







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