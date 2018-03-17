17 وظيفة شاغرة لدى جنرال إلكتريك في 5 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة جنرال إلكتريك “General Electric”، المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وبعددٍ من الشركات التابعة لها في كل من “الرياض، والقصيم، والدمام، والظهران، والأحساء”.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– منسق التدعيم.

– مشرف حقل التدعيم.

– مدير التدعيم الفني.

– مهندس دعم فني.

– فني ثالث التجميع والصيانة والفحص- خدمات الحفر.

– مستشار قانوني أول.

– أخصائي حقل- الأنابيب الملفوفة عدد (وظيفتين).

– مشغل حقل- التدعيم.

– مشغل حقل- الأنابيب الملفوفة.

– أخصائي مبيعات التطبيقات السريرية.

– مشغل مستودع.

– مهندس خدمات حقل.

– مساعد تنفيذي.

– منسق المشروع- الخدمات.

– أخصائي المشتريات.

– مدير العمليات.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 مارس 2018م.

ونوَّهت الشركة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (هنا )







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