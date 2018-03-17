17 وظيفة شاغرة لدى فروع شركة بكتيل السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بكتيل السعودية “BECHTEL”، المتخصصة في مجال الهندسة والبناء وإدارة المشاريع، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة، للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في فروع الشركة وعددٍ من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، والجبيل.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير قيادة التغيير.

– مدير الصحة والسلامة والبيئة.

– مسؤول المشروع البيئي.

– مساعد مهندس مقيم.

– مهندس ميكانيكي أول حقل- الخدمات.

– مدير مشروع (وظيفتين).

– مسؤول تكاليف المشروع.

– مساعد مهندس مقيم- المباني.

– مساعد مهندس مقيم- مجموعة الخدمات.

– نائب مدير التمكين.

– مهندس أول طرق سريعة.

– محلل جدولة- المطالبات.

– مدير مراقبة المشروع- محطات الرصد والتقييم.

– مشرف مراقب- الأنابيب.

– أخصائي الصحة والسلامة والبيئة.

– مدير تخطيط المحفظة.

وأشارت الشركة إلى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 مارس 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول (هنا).







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