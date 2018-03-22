22 يومًا على صرف الدفعة الخامسة من دعم حساب المواطن

المواطن- الرياض

يترقب السعوديون موعد إيداع الدفعة الخامسة من دعم حساب المواطن، والذي تبقى عليه 22 يومًا، حيث يوافق يوم الثلاثاء 10 إبريل المقبل.

وفتح برنامج حساب المواطن، الجمعة الماضية، باب الشكوى على قيمة الاستحقاق في الدفعة الرابعة التي تم إيداعها قبل أيام.

ودعا حساب المواطن الراغبين في التقدم بالشكوى على حساب الدعم المخصص لهم إلى مراعاة عدد من الأمور، منها:

التحقق من تطابق قيمة الاستحقاق الموجودة في الموقع الإلكتروني للبرنامج مع ما تم إيداعه فعليًّا في الحساب. التحقق من قيمة الاستحقاق عبر استخدام الحاسبة التقديرية في البوابة. التأكد من أهلية جميع التابعين.

وشدد حساب المواطن على مراعاة أمرين عند استخدام حاسبة الدعم التقديرية:

الأول: هو إدخال نفس مبلغ الدخل الذي تم إدخاله عند التسجيل في حساب المواطن للمرة الأولى.

الثاني: التأكد من أهلية جميع الأفراد التابعين.

وأوضح حساب المواطن أنه يُمكن لمستحقي الدعم تقديم شكوى على مبلغ استحقاق الدعم المقدم لهم من البرنامج، في حال كان لديهم اعتراض على المبالغ المودعة لهم خلال الدفعة الرابعة، التي تم إيداعها في حسابات المستحقين يوم الأحد الماضي، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط: (هنا).

وبيّن البرنامج، أنه يتم إتاحة أيقونة الشكوى في الموقع الإلكتروني على مبلغ الاستحقاق بعد خمسة أيام من كل دورة إيداع، مشيرًا إلى أنه سيتم التعامل مع الشكاوى الواردة خلال فترة السماح التي تمتد لثلاثة أشهر بعد كل دورة استحقاق، وفي حال قبول الشكوى سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الشهر محل الشكوى.

ودعا برنامج حساب المواطن المسجلين إلى الاستفادة من الحاسبة التقديرية المتوفرة في البوابة الإلكترونية، للاستفادة منها في معرفة قيمة الاستحقاق التقديرية، حيث تتأثر قيمة الاستحقاق للأسر والأفراد المستقلين بإجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

وجدّد البرنامج دعوته للمسجلين إلى زيارة حساباتهم في البوابة الإلكترونية على الرابط: (هنا)؛ لمعرفة نتيجة أهليتهم واستحقاقهم، كما يمكنهم التواصل مع مركز الاتصال على الرقم (19912)، أو حساب البرنامج في “تويتر” في حال وجود استفسارات أو مشكلات بشأن البرنامج.







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