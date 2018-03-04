233 مركزًا معتمدًا لضيافات الأطفال متاحة للمرأة السعودية العاملة 

المواطن- واس

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية خالد أباالخيل، أن برنامج دعم ضيافات الأطفال “قرّة” اعتمد حتى الآن 233 مركزًا لضيافات الأطفال على مستوى المملكة، وذلك ضمن البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط: هنا.

وفي هذا السياق؛ دعا أبا الخيل السعوديات العاملات في القطاع الخاص إلى التسجيل في البرنامج من خلال اختيار أحد المراكز المعتمدة، مشيرًا إلى أنه في حال رغبت الأم بإلحاق طفلها في مركز غير متوفر، فبإمكانها الطلب من المركز التسجيل في بوابة “قرّة” على أن يكون المركز مرخصا من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو وزارة التعليم.

يذكر أن برنامج “قرّة” الذي أطلقته مؤخرًا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، يأتي للمساهمة في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني في دعم المرأة العاملة ومساعدتها في تذليل التحديات التي تواجهها، إذ يهدف البرنامج إلى تمكين المرأة السعودية ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي، فضلًا عن زيادة مراكز ضيافات الأطفال وتطوير وتحسين مستوى الجودة في تلك المراكز، واستحداث نماذج من خدمات ضيافة الأطفال كمراكز ضيافات الأطفال المنزلية.

ويتحمل “هدف” 80 % من تكلفة ضيافة الأطفال بحد أقصى وهو ما يعادل 800 ريال شهريًا للطفل الواحد، وبحد أقصى طفلين للمرأة العاملة السعودية، ضمن ببرنامج دعم ضيافات الأطفال “قرة”.

وقد أتاح “هدف”، للمرأة العاملة في سوق العمل الاطلاع على المراكز المرخصة والمناسبة لضيافات الأطفال، إضافة إلى التعرف على طريقة الحصول على الدعم الخاص ببرنامج دعم ضيافات الأطفال “قرة”، من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالبرنامج، إذ يغطي البرنامج جميع مناطق المملكة وذلك حسب المراكز المرخصة في كل منطقة.







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