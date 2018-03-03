3 أسئلة تشغل مستفيدي حساب المواطن .. أهمها التظلم ورسائل الاستحقاق والدفعة الخامسة

المواطن - الرياض

تتوالى الأسئلة والاستفسارات إلى برنامج حساب المواطن من قبل المواطنين، فالبعض يسأل عن آلية الاعتراض في حالة الاستحقاق وعدم وصول الدعم، والبعض الآخر يسأل رسائل ترد إليه لا يعرف معناها، وآخرون يسألون عن عدم وصول الدعم رغم تقديمهم ما يثبت الأهلية.

مدفوعات الحساب

وفي هذا السياق أوضح برنامج حساب المواطن ، أنَّه في حال التأهل وعدم وصول الدعم يجب التأكد من وجود مدفوعات على الحساب.

وقال الحساب إنه للتأكد من وجود مدفوعات يجب الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج من (هنا)، ثمَّ الذهاب إلى ملخص المدفوعات، لافتًا إلى أنَّ التأهل لا يعني الاستحقاق.

إجمالي دخل الأسرة

وأضاف أنَّ في حال عدم وجود المدفوعات، فهذا يعني أنَّ إجمالي دخل الأسرة أعلى من الحد المانع، داعيًا إلى التأكد عبر الحاسبة التقديرية.

ماذا بعد رفض الاعتراض

وكشف حساب المواطن عن الإجراء الذي يمكن القيام به بعد رفض الاعتراض على قيمة الاستحقاق.

وقال حساب خدمة العملاء، التابع للبرنامج، إنه في حال رفض الاعتراض يمكنك الاستئناف على قرار الرفض بالاعتراض من جديد خلال 3 أشهر من تاريخ نتيجة الاعتراض السابق.

وبيَّن الحساب أنه على المستفيد التأكد من قيمة الدعم قبل رفع اعتراض من خلال الدخول إلى حاسبة الدعم وإدخال عدد أفراد الأسرة وأعمارهم والدخل، وفي حالة كانت النتائج أكثر من المبلغ المودع يتم رفع اعتراض، وإذا توافق الناتج مع المبلغ المودع فعندها لا حاجة لرفع الاعتراض.

موعد التظلم

وقال حساب المواطن إن التظلم على مبالغ الدعم النقدية متاح بعد مرور 5 أيام، عبر حسابات المستفيدين في البوابة الإلكترونية.

وأوضح أن الدفعة الخامسة من قيمة الدعم سيتم إيداعها في حسابات المستحقين في العاشر من شهر أبريل المقبل، وسيستفيد منها المستحقون المكتملة طلباتهم قبل الحادي عشر من شهر مارس الجاري.

حالات الدعم

وكشف برنامج حساب المواطن أيضا عن الحالات التي تظهر فيها رسالة ” لا يوجد ” في حالة الدفعة الرابعة والتي تم إيداعها قبل يومين.

وقال حساب خدمة العملاء، التابع للبرنامج، ردًا على استفسار أحد الأشخاص إنه في حال ظهور هذه الرسالة في حالة الدفعة فهذا يعني أنك غير مستحق للدعم.

ودعا حساب المواطن المتضررين إلى التقدم بشكوى عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج .

وبيَّن حساب المواطن أنه على المستفيد التأكد من قيمة الدعم قبل رفع اعتراض من خلال الدخول إلى حاسبة الدعم وإدخال عدد أفراد الأسرة وأعمارهم والدخل، وفي حالة كانت النتائج أكثر من المبلغ المودع يتم رفع اعتراض، وإذا توافق الناتج مع المبلغ المودع فعندها لا حاجة لرفع الاعتراض.

إحصائيات وأرقام

وكان حساب المواطن قد أودع الأحد الماضي الدفعة الرابعة والتي بلغت 2.2 مليار ريال، كما أعلن إحصائيات الدفعة الرابعة بعد صرف الدعم المستحق للمستفيدين، إذ بلغ إجمالي الدعم بلغ 2.2 مليار ريال لمستحقي الدورة الرابعة لشهر مارس، شملت 3.49 مليون أسرة وفرد مستقل و8.49 مليون تابع، و11.9 مليون مستفيد.

وأشار الحساب إلى أنَّ الدعم المقدم للمستفيدين يشمل الزيادة في أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، وتأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات، والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية.







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