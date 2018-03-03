3 أسباب وراء تألق النصر في آخر 3 جولات من الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي النصر في أن يحصد 9 نقاط في آخر 3 جولات من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، تحت قيادة مدربه الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش.

ويذكر أن نادي النصر كان قد خسر من فريق الباطن في الجولة الـ22 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين بثلاثية دون رد.

وضغط نادي النصر بقوة، وذلك خلال آخر 3 جولات؛ وذلك من أجل حصد المركز الثالث والتفوق على نادي الفيصلي.

ونجح النصر في الفوز في آخر 3 مباريات له في الدوري السعودي بفضل الدعم الجماهيري للاعبي العالمي، بالإضافة إلى تفوق اللاعبين في تنفيذ أفكار المدرب الكرواتي بالإضافة إلى رغبة النصر في المربع الذهبي من أجل التأهل إلى بطولة آسيوية للموسم المقبل.

وكان نادي النصر هزم الرائد في الجولة الـ23 برباعية مقابل ثلاثة أهداف، في مباراة أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز.

أما الجولة الـ18 والمؤجلة في الدوري السعودي فشهدت فوز النصر على جاره بهدف دون رد سجله اللاعب الكونغولي جونيور كابانانغا.

أما الجولة الـ24 من مسابقة الدوري فشهدت فوزًا كبيرًا للنصر على نادي الاتحاد بثلاثية مقابل هدف، في مباراة كانت أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

يذكر أن نادي النصر سبق له الفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين في موسمي 2013- 2014 و2014- 2015.

ويريد النصر إنهاء الموسم الحالي في بطولة الدوري المحلي في مركز جيد ومُرضٍ لطموحات جماهيره.







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