3 أهدف يسعى الأهلي لاقتناصها في العام الحالي

المواطن - محمد سمعه

سيخوض النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة، مباريات قوية في بطولة الدوري السعودي للمحترفين وبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويسعى المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف إلى تحقيق المعجزة وحصد 3 بطولات خلال الموسم الحالي حيث الفوز بدوري المحترفين وبدوري أبطال آسيا وببطولة كأس الملك.

ومنذ تولي ريبروف مسؤولية تدريب النادي الأهلي لم ينجح في تحقيق أي بطولة مع الراقي خلال الفترة الماضية.

ويذكر أن الأهلي سيواجه نادي الفيصلي في بطولة كأس خادم الحرمين في دور نصف النهائي، حيث يرغب الراقي في الفوز على الفيصلي والتأهل إلى نهائي كأس الملك.

كما سيواجه الأهلي خصمه نادي الهلال ويسعى إلى تحقيق الفوز وذلك من أجل الاقتراب بنسبة كبيرة من حسم لقب الدوري السعودي.

جدير بالذكر أن الراقي سيكون على موعد مع مباراة قوية في بطولة دوري أبطال آسيا ضد نادي تراكتور الإيراني في إطار لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

يرغب الراقي في إسعاد جماهيره والمنافسة بقوة على جميع الألقاب وذلك للعودة إلى منصات التتويج خلال الفترة المقبلة.

وكان النادي الأهلي قد نجح في الفوز ببطولة الدوري السعودي في موسم 2015-2016 تحت قيادة مدربه السويسري السابق كريستيان جروس، كما يذكر أن الراقي حسم بطولة كأس خادم الحرمين بعد فوزه على نادي النصر بنتيجة هدفين مقابل هدف.







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