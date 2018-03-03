3 خطوات أمام الأهلي للتتويج بلقب الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

يتطلع النادي الأهلي، بقيادة مدربه الأوكراني سيرجي ريبروف، إلى الفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم في الموسم الحالي.

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر نادي الهلال، حيث يملك الأهلي 51 نقطة، بينما يملك نادي الهلال 52 نقطة.

وسيعتمد الأهلي خلال الفترة المقبلة على 3 خطوات، وذلك من أجل الفوز بلقب الدوري السعودي، حيث ستكون الخطوة الأولى هي استمرار دعم جماهير الراقي للفريق.

أما الخطوة الثانية فسوف تتمثل في الفوز على نادي الهلال والتفوق عليه في المواجهة المباشرة والمرتقبة بين الفريقين، في إطار لقاءات الجولة الـ25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وكذلك ستكون الخطوة الثالثة هي الفوز في الجولة الـ26 على نادي أحد من أجل حسم لقب الدوري بشكل رسمي مع خسارة الهلال كذلك في الجولة الـ26 من فريق الفتح.

ويريد الأهلي تحقيق لقب الدوري السعودي، وذلك بعد الفوز به في موسم 2015- 2016 تحت قيادة مدربه السويسري السابق كريستيان جروس.

كما يتمنى الراقي الجمع بين لقبي الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين مثل الموسم ما قبل الماضي مع مدربه الأوكراني ريبروف.

عاد المهاجم السوري عمر السومة إلى التهديف مع النادي الأهلي، وذلك بعد تسجيله هدفًا في مباراة الأهلي والرائد في الجولة الـ18 والمؤجلة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وكان السومة غاب عن مباريات الأهلي في الفترة الماضية منذ شهر ديسمبر؛ بسبب الإصابة في الركبة.







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