3 عوامل ساعدت العالمي على الفوز في مباراة #الاتحاد_النصر

المواطن - محمد سمعة

شهدت مباراة الاتحاد والنصر، في إطار لقاءات الجولة الـ24 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، تألقًا كبيرًا من نادي النصر بعد فوزه بثلاثية مقابل هدف.

وحاول نادي النصر، بقيادة مدربه الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش، تحقيق الفوز والنقاط الثلاثة؛ وذلك من أجل البقاء في المركز الثالث في ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين.

واعتمد النصر على 3 عوامل، وذلك من أجل تحقيق الفوز على الاتحاد، حيث كان العامل الأول هو استغلال الهجمات المتاحة للعالمي خلال المباراة.

أما العامل الثاني فكان القراءة الجيدة لمدرب النصر يورسيتش، والذي اعتمد الخطة المناسبة من أجل تحقيق الفوز على العميد.

وكان العامل الثالث والذي ساهم في فوز النصر هو الروح المعنوية المرتفعة للاعبي العالمي، وذلك بعد فوزهم على الرائد والشباب في آخر جولتين من الدوري السعودي للمحترفين قبل مواجهة نادي الاتحاد.

يذكر أن نادي النصر كان قد استغنى عن خدمات مدربه البوليفي جوستافو كوينتيروس في الفترة الماضية، وقرر تعيين المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش لتولي مسؤولية تدريب العالمي خلال الفترة المقبلة.

وسيواجه نادي النصر في الجولة الـ25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين فريق الفتح يوم السابع من إبريل المقبل، حيث يسعى العالمي للفوز من أجل الاقتراب من النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.

يذكر أن نادي النصر كان قد ودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على يد نادي الباطن بنتيجة هدف دون رد في دور ربع النهائي.







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