3 وظائف إدارية شاغرة بالهيئة العامة للإحصاء

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في تخصصات: (إحصاء، اقتصاد)؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– باحث إحصاء: درجة البكالوريوس بتقدير ممتاز أو جيد جداً، إجادة اللغة الإنجليزية.

– أخصائي إحصاء: درجة الماجستير بتقدير لا يقل عن جيد جداً، إجادة اللغة الإنجليزية، خبرة سابقة يفضل أن تكون في مجال عمل الاستمارات أو البحوث الاقتصادية.

– خبير إحصاء: درجة الماجستير بتقدير لا يقل عن جيد جداً، إجادة اللغة الإنجليزية، وجود خبرات سابقة.

ودعت الهيئة الراغبين بالتقديم إلى تسجيل طلباتهم عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف على الرابط التالي: (هنا).







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