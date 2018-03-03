3 وظائف شاغرة لدى شركة نسما في الرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة لها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس أمن أول: درجة البكالوريوس في مجال ذي الصلة.

– مدير العمليات: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مهندس اختبارات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات، وعلوم الكمبيوتر، وهندسة الحاسوب)، أو غيرها من المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 مايو 2018م.

وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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